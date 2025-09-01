Жена от Тексас нарочно оставила бебето си в гореща кола за часове, за да го убие

Жена от Тексас е била арестувана, защото местната полиция твърди, че тя умишлено е оставила бебето си в гореща кола, за да умре, докато е на работа. 27-годишната Ванеса Ескивел е обвинена в убийство, след като 15-месечното й дете е починало на 16 август, според полицейското управление във Фриско.

Външната температура е била 35 градуса по Целзий в този ден, според Fox 4.

"Детективите смятат, че Ескивел умишлено е оставила 15-месечното си дете за над два часа в автомобила си и е била наясно, че в него няма работещ климатик", заявиха от полицията.

"Въз основа на информацията, събрана по време на разследването, детективите от Фриско смятат, че има вероятна причина Ескивел да е извършила убийство, тъй като умишленото оставяне на детето в колата го е застрашило, което е тежко престъпление. Тъй като това е довело до смъртта на детето, действията й отговарят на законовите изисквания за убийство", заявиха още местните власти.

Жената е била арестувана от полицията в Далас на 20 август, пише "Дейли мейл".

Ако бъде призната за виновна в убийство от първа степен, тя може да получи присъда от пет години до доживотен затвор и глоба до 10 000 долара.

Според Националната администрация за безопасност на движението по магистралите (NHTSA) всяка година около 37 американски деца умират, защото са оставени в коли, напечени от жаркото слънце.

Повече от половината от всички смъртни случаи в горещи автомобили са резултат от това, че някой е забравил детето си в колата. Около 47% от хората, които забравят децата си на задната седалка, са имали намерение да ги закарат на училище или детска градина, съобщава NHTSA.