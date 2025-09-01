Полският милионер, грабнал тенис шапка от дете на US Open, се извини

Полският бизнесмен Пьотр Шчерек, собственик на компанията Drogbruk, се оказа в центъра на скандал след като видео от US Open го показа как прибира шапка, предназначена за малко момче. Трофеят трябваше да стигне до млад фен, известен като Брок, подарък от тенисиста Камил Майхжак след голямата му победа над Карен Хачанов.

След буря от критики онлайн „детективи" разкриха самоличността му, а Шчерек беше наречен дори „най-мразеният човек в Америка". Под натиска, той публикува дълго извинение в Instagram профила на фирмата си. В него признава, че е допуснал „огромна грешка", връчил е шапката обратно на детето и се е обърнал към момчето, семейството му, феновете и самия тенисист с извинение, пише "Дейли мейл".

Шчерек твърди, че е повярвал, че шапката е за него и за синовете му, които преди това искали автографи, но сега осъзнава, че действията му изглеждат като нарочно отнемане на сувенир от дете.

Той допълва, че не е използвал адвокати или фалшиви изявления онлайн, както и че заедно със съпругата си от години подпомага млади спортисти. Според него случката е „болезнен, но необходим урок по смирение", а занапред ще се ангажира още повече с инициативи в подкрепа на деца и борбата срещу омразата.