Президентът на Словения призова Хърватия да признае Палестина

Президентът на Словения Наташа Пирц Мусар призова днес Хърватия да признае Палестина, предаде агенция ХИНА.

В кулоарите на Стратегическия форум, който се провежда днес в курорта Блед, президентката на Словения отбеляза, че решение на палестинския въпрос с две държави не може да бъде насърчено без да са признати и двете страни.

Словения призна Палестина през юни миналата година, присъединявайки се към Испания и Норвегия, които предприеха тази стъпка след избухването на войната в Газа.

Франция, Австралия и Обединеното кралство обявиха, че ще признаят Палестина по време на Общото събрание на ООН този месец. Според палестинския външен министър още около 10 държави планират да направят същото.

Публичната подкрепа за решение с две държави, каквато е позицията на ЕС и на Хърватия, няма смисъл без да са признати и двете страни, посочи президентката на Словения и отхвърли позицията, че признаване на Палестина е равносилно на легитимиране на радикалната групировка „Хамас“. Пирц Мусар напомни, че всички са осъдили действията на „Хамас“, която контролира ивицата Газа.

„Мисля, че това е малка стъпка към постигане на решение с Палестина и Израел като две независими държави. Не виждам друг начин – първо трябва да дойде признаването, а след това всичко останало може да бъде изработено на международно равнище“, каза президентката на Словения на Стратегическия форум в Блед, предаде БТА.

Както заяви по-рано хърватският премиер Андрей Пленкович, позицията на хърватското правителство е, че преди признаването трябва да бъде постигнато устойчиво политическо решение за две държави, наред с укрепване на политическите фактори, които „са демократични, заслужават доверие и са в състояние да поддържат ефективно управление“, посочва агенция ХИНА.

Хърватският президент Зоран Миланович, от друга страна, е силен защитник на признаването на Палестина и миналата седмица призова правителството да инициира този процес в парламента, припомня хърватската осведомителна агенция.