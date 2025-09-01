Украйна недоволна от декларацията на срещата в Китай: Няма и дума за войната

Съветът на лидерите на страните от Шанхайската организация за сътрудничество (ШОС) одобри днес след срещата си обща декларация, която се застъпва за принципите за ненамеса във вътрешните въпроси, за неизползване на сила и която отхвърля налагането на едностранни санкции, предаде Укринформ, цитирана от БТА.

В същото време обаче Украйна не е спомената в декларацията. Украинското министерство на външните работи разкритикува декларацията по този въпрос в изявление, публикувано на уебсайта му.

"Изненадващо е, че най-голямата война на агресия в Европа от Втората световна война насам не е отразена в такъв важен и фундаментален документ", казва министерството.

В изявлението му се отбелязва се, че президентът на Русия Владимир Путин е повторил тезите си, че позицията на Москва е, че "сигурността на Русия не може да бъде гарантирана за сметка на сигурността на друга страна".

Той заяви на срещата на ШОС, че Москва "високо цени усилията" на Китай, Индия и други "партньори", които целят да подпомогнат за разрешаването на конфликта в Украйна. "Бих искал да отбележа, че разбирателството, постигнато на срещата между САЩ и Русия в Аляска, също върви, както аз се надявам, в същата посока, проправяйки пътя към мир в Украйна", каза Путин.

Той повтори наратива за необходимостта за отстраняване на "първопричините" за войната и за предотвратяване на присъединяването на Украйна към НАТО, отбелязва Укринформ.