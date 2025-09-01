Румънският президент: Европейският център за сигурност да бъде разположен в Констанца

Румъния е от особено стратегическо значение за европейската и евроатлантическата сигурност, заяви президентът Никушор Дан по време на посещението на председателя на Европейската комисия Урусула фон дер Лайен в страната. С малко закъснение, заради заглушаване на GPS сигнала на самолета ѝ, този следобед тя кацна в Констанца от България. Двамата заедно посетиха военната база „Михаил Когълничану“, която се намира в близост до морския град.

Премиерът Илие Боложан също трябваше да присъства на срещата, но остана в Букурещ заради срещата на управляващата коалиция и заседанието на парламента.

„Съвместното ни посещение днес отразява геостратегическото значение на пристанището Констанца, както като търговски и военен логистичен център, така и от гледна точка на бъдещите усилия за възстановяване на Украйна“, заяви румънският държавен глава.

Той допълни, че Румъния може да допринесе много в тази посока заради географското си разположение и изрази надежда именно Констанца – най-голямото пристанище на Черно море, да се превърне в европейски хъб за сигурност.

Президентът информира още, че от 2027 г. Румъния ще започне да изнася газ и така ще допринесе за енергийната сигурност на страната, но и на Европа.

На свой ред Урсула фон дер Лайен съобщи, че на предстоящия Европейски съвет ще бъде представена пътна карта за енергийната сигурност. До две години предстои да бъде приет и нов европейски бюджет, в който ще залегнат тройно повече средства за сигурността по границите, а инвестициите за военна мобилност ще бъдат увеличени до десет пъти.

„Румъния помага Европа да бъде сигурна във въздуха и по вода, в Черно море и повече от всякога е ключова за европейската сигурност, ключов партньор за Източния фланг на НАТО“, подчерта председателят на Европейската комисия на съвместна пресконференция с Никушор Дан, която бе излъчена на живо в Интернет.

На финала Урсула фон дер Лайен поздрави Румъния за усилията, които полага, за да се справи с бюджетния дефицит.