Демографски “армагедон” затваря 700 училища и градини в Гърция

За да учат, деца ще са принудени да пътуват по 80 км

Демографската криза в Гърция предизвика сътресение в местната образователна система. Заради рекордно ниския брой на деца през новата учебна година бяха закрити повече от 700 училища и детски градини в цялата страна.

Според данни на гръцкото министерство на образованието липсата на ученици през новата 2025-2026 академична година ще доведе до закриването на 721 от общо 13 478 учебни заведения. Това се налага, тъй като те не

могат да покрият законово установения минимум

от поне 15 обучаващи се. Ако до 3 години това число не бъде достигнато, въпросните институции ще бъдат ликвидирани окончателно.

Липсата на деца засяга най-вече сферата на предучилищното и основното образование. Поне 324 детски градини и още 358 основни училища се очаква да затворят врати, докато не успеят да съберат нужния брой ученици. Това е значително увеличение спрямо учебната 2018-2019 година, когато са били закрити съответно 247 градини и 312 основни училища.

Притеснителната тенденция не засяга само районите с малобройно население и отдалечените местности на Гърция. Тя се простира и в големите градове и общински центрове. Например в областта Атика, където е разположена и самата столица Атина, са затворени 77 учебни заведения.

Според служители на образователното министерство, които нарекоха ситуацията “армагедон”, закриването на училища отразява ужасяващ и влошаващ се демографски проблем. То принуждава децата, особено тези в отдалечени райони, да пътуват на дълги разстояния, понякога до 80 километра на ден, за да посещават работещо училище.

Извънредната ситуация с учебните заведения в южната ни съседка е директна последица от разрастващата се демографска криза, с която не успява да се пребори. Гърция има

едно от най-ниските равнища на раждаемост

в Европейския съюз – приблизително 1,3 раждания на жена, което е значително под нивото, нужно на една страна, за да има положителен прираст на възпроизводство (2,1). Това води до естествен спад на населението, като всяка година смъртните случаи надвишават ражданията.

“Демографският проблем е ужасяващ, тъй като го изпитваме година след година”, казва Христос Циамалос, служител в образователното ведомство.