ЕК: Европа е сигурна, само ако източната й граница е в безопасност

Европа е сигурна, само ако източната граница е в безопасност. През последните дни председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен посети страни от фронтовата линия: Латвия, Финландия, Естония, Полша, България, Литва и Румъния, за да потвърди единството и солидарността на Европа. Това се съобщава в пост на официалната страница на Европейската комисия във фейсбук.
"Заедно с европейските лидери потвърдихме нашите общи приоритети, а именно:
- да укрепим защитата на границите срещу хибридни и конвенционални заплахи;
- да инвестираме повече в европейската отбранителна промишленост;
- да задълбочим сътрудничеството с НАТО за противодействие на настоящите и възникващите заплахи;
- да окажем твърда подкрепа на Украйна и да работим за гаранции за сигурност.
Предстои ни много работа, но сме на прав път.
Заедно градим Европа, която ни защитава", гласи още публикацията.
