В село Лозен Данчо реставрира старите къщи и ги да...

ЕК: Европа е сигурна, само ако източната й граница е в безопасност

Росен Желязков и Урсула фон дер Лайен КАДЪР: Фейсбук/European Commission

Европа е сигурна, само ако източната граница е в безопасност. През последните дни председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен посети страни от фронтовата линия: Латвия, Финландия, Естония, Полша, България, Литва и Румъния, за да потвърди единството и солидарността на Европа. Това се съобщава в пост на официалната страница на Европейската комисия във фейсбук.

"Заедно с европейските лидери потвърдихме нашите общи приоритети, а именно:

- да укрепим защитата на границите срещу хибридни и конвенционални заплахи;

- да инвестираме повече в европейската отбранителна промишленост;

- да задълбочим сътрудничеството с НАТО за противодействие на настоящите и възникващите заплахи;

- да окажем твърда подкрепа на Украйна и да работим за гаранции за сигурност.

Предстои ни много работа, но сме на прав път.

Заедно градим Европа, която ни защитава", гласи още публикацията. 

