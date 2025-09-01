Поне 31 са убити при израелски удари срещу различни части от Газа

Най-малко 31 души бяха убити, след като Израел нанесе днес удари срещу различни части от ивицата Газа, предаде ДПА, позовавайки се на здравните власти. Агенцията отбелязва, че това се случва на фона на продължаващата мащабна офанзива на израелските сили в най-големия град в палестинския анклав. Междувременно редица водещи изследователи, специалисти по въпросите, свързани с геноцида, се присъединиха към групи за защита на правата на човека и ги подкрепиха в позицията им, в която обвиняват Израел в извършването на геноцид срещу палестинците в ивицата Газа.

Въздушни удари и артилерийски обстрел продължават да отекват в град Газа, откакто миналата седмица Израел обяви най-голямото населено място в палестинския анклав за зона на военни действия. В покрайнините на града, както и в бежанския лагер "Джабалия", местните жители заявиха, че израелските сили са изпратили стари бронирани машини в източните части на пренаселения квартал Шейх Радуан, след което са ги взривили дистанционно, разрушавайки няколко сгради и принуждавайки още палестински семейства да напуснат града, пише БТА.

Болниците в Газа съобщиха, че най-малко 31 души са били убити днес при израелски обстрел, повече от половината от които жени и деца. Поне 13 души са били убити в град Газа, където Израел проведе няколко предишни мащабни нападения, след като през октомври 2023 г. бойци, водени от палестинската въоръжена групировка "Хамас", атакуваха градове и кибуци в Южен Израел, като убиха най-малко 1200 души и взеха над 250 души за заложници.

Израел твърди, че атакува само терористи и обвинява "Хамас" за жертвите сред цивилното население, тъй като тази въоръжена групировка действа в гъстонаселени райони.

Жителите на град Газа, много от които са били многократно изселвани заради войн ата, сега са изправени пред двойната заплаха от военни действия и масов глад. Водещата световна организация по въпросите на продоволствените кризи заяви миналия месец, че градът е изправен пред масов глад - криза, предизвикана от продължаващите военни действия и блокадата на Израел, утежнена от многократните масови изселвания и срива на производството на хранителни стоки.

Според контролираното от "Хамас" министерство на здравеопазването в ивицата Газа общо 63 557 палестинци са били убити в хода на конфликта, а други 160 660 са били ранени. Здравните власти не разграничават цивилни и бойци в своите данни, но посочват, че жените и децата съставляват половината от жертвите.

Агенциите на ООН и редица независими експерти смятат данните на министерството на здравеопазването на ивицата Газа за най-надеждната оценка на броя на загиналите във войната. Израел ги оспорва, но не предоставя свои данни.