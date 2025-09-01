Фридрих Мерц: Задължителна военна служба за жените няма да бъде въведена скоро

Задължителна военна служба за жените няма да има в обозримо бъдеще, заяви канцлерът на Германия Фридрих Мерц, който вижда редица пречки пред въвеждането ѝ, предаде ДПА.

Помолен да коментира появилото се в последните дни предложение за военна повинност и за жените, Мерц заяви, че в момента според основния закон на задължителна военна служба могат да подлежат единствено мъжете, и добави, че адекватността на подобна мярка трябва да премине през обществено и политическо обсъждане.

Канцлерът отбеляза, че настоящите условия за повторно въвеждане на военната повинност в Германия са лоши, тъй като липсват казарми и военни инструктори след отмяната на наборната служба през 2011 г. Според него правителството е направило първата крачка към укрепването на отбранителните способности на страната с новия си законопроект за военната служба, който предвижда въвеждането на доброволна служба във въоръжените сили. Нормативният акт ще създаде нова програма, насочена към младите мъже, и предвижда възможност за връщане на наборната военна служба, ако кампанията за попълване армията не даде резултат.