Брюксел вече чертае разполагането на военни в Украйна

ЕС работи по "доста точни планове" за потенциалното разполагане на свои военни в Украйна като част от гаранциите за сигурност след войната, които ще имат пълната подкрепа на САЩ. Това заяви Урсула фон дер Лайен в интервю за "Файненшъл Таймс".

Тя обяви, че има "ясна пътна карта" за разполагането им и подчерта, че "гаранциите за сигурност са първостепенни и абсолютно решаващи". По думите "работата по споразумението, което постигнахме в Белия дом, напредва много добре".

"Президентът Доналд Тръмп ни увери, че ще има американско присъствие като част от подкрепата", отбеляза Фон дер Лайен, и беше категорична, че "това беше многократно потвърдено".

Киев от край време иска ясни гаранции за сигурност от своите западни съюзници като част от всяко споразумение за прекратяване на войната, включително войски на място. Част от тях вероятно ще бъдат десетки хиляди европейци, подкрепени от САЩ, като сделката беше договорена на срещата между Тръмп, Зеленски и висши европейски лидери миналия месец.

От Елисейския дворец потвърдиха, че в четвъртък ще има среща на Коалицията на желаещите, за да обсъдят следващите стъпки за мир в Украйна. Тя ще бъде съпредседателствана от френския президент Еманюел Макрон и британския премиер Киър Стармър, като ще се проведе в хибриден формат и ще се фокусира върху гаранциите за сигурността на Украйна. Очаква се да участва и Зеленски.