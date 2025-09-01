След случая със самолета на Фон дер Лайен над Пловдив ЕС засилва защитата от GPS заглушаване (Обзор)

България информирала ЕК за руска намеса, Кремъл отрича

Европейският съюз ще засили защитата срещу заглушаване на GPS сигнали, обяви комисарят по отбраната Андрюс Кубилюс след случая със самолета на шефката на ЕК Урсула фон дер Лайен над Пловдив. Съюзът ще разположи допълнителни сателити в ниска орбита, за да засили устойчивостта срещу GPS смущения и ще подобри възможностите за тяхното откриване, обясни комисар Кубилюс.

Самолетът на Фон дер Лайен е кацнал в неделя в Пловдив със 7 минути закъснение заради изчезването на GPS сигнала при снижаването му. Тогава машината е била насочена към наземната навигационна система.

Не е имало кръжене в продължение на час, нито сляпо кацане,

нито хартиени карти, каквито никой не използва, коментираха пред “24 часа” източници, близки до РВД (Ръководство на въздушното движение), по повод публикации в западни медии. Това е рутинна процедура, разработена в бюлетин на Европейската агенция за безопасност през 2022 г., а у нас действа план за действия при заглушаване или подправяне на GPS сигнала. България има необходимите наземни средства, за да може самолетът да лети и да има навигация и без GPS, категорични са експертите. РВД има мониторинг система, която постоянно следи дали не е нарушен сигналът, но тя не посочва източника на заглушаването.

Има военни действия и

в някои дни се случват от 5 до 10 заглушавания

Така е от Балтийско море, Полша, Унгария, Румъния, Черно море до Турция, разказват още експертите. Но с наземните системи за навигацията полетите не се нарушават и застрашават.

По-рано британския вестник “Файненшъл Таймс” съобщи, че Фон дер Лайен е кацнала в Пловдив с помощта на хартиени карти, след като предполагаема руска атака е заглушила GPS системата на летището. Изданието цитира служители от ЕК, че “след като кръжа над летището в продължение на един час, пилотът на самолета взе решение да кацне ръчно, използвайки аналогови карти”.

Българските власти са информирали Брюксел, че в инцидента със самолета на шефката на ЕК става дума за “явна намеса от страна на Русия”. Това стана ясно от коментар на говорител на комисията. От Министерския съвет обясниха, че “наземните навигационни средства, които България използва, са независими от GPS системите” и поради това

са осигурили “безопасно и надеждно кацане”

на шефката на ЕК. Не дадоха подробности колко е кръжал самолетът на германката.

“Наблюдаваме доста такива случаи на заглушаване и фалшифициране на GPS, особено в източната част на Европа”, коментира още говорителката на комисията, като добави, че Европа е най-засегнатият регион в света, когато става дума за подобни атаки. През юни т.г. 13 държави членки са изпратили писмо до ЕК, в което се оплакват от заглушаване на GPS системи, като това “се превръща в почти ежедневна практика”.

Шефът на парламентарната комисия за контрол над спецслужбите и лидер на ДСБ Атанас Атанасов категорично определи случая като “хибридна руска атака, застрашила живота и здравето на главата на изпълнителната власт на ЕС” и поиска свикване на Съвета по сигурност към МС.

Русия бързо отрече да има общо със заглушаването на GPS системите в Пловдив, като говорителят на Кремъл Дмитрий Песков коментира лаконично за “Файненшъл Таймс: “Информацията ви е невярна”.

Не става въпрос за кибератака, обясни пък вътрешния министър Даниел Митов. МВР са били уведомени веднага и ще съдейства на другите институции “да се достигне до истината”.

Сегашният инцидент прилича на случай от март 2024 г., когато беше засегнат самолет на Кралските военновъздушни сили, прелетял в близост до руския ексклав Калининград. На борда му бе английският министър на отбраната Грант Шапс.

