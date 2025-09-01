ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

В село Лозен Данчо реставрира старите къщи и ги да...

Времето София 26° / 24°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21211746 www.24chasa.bg

Задържаха заподозрян за убийството на бившия шеф на украинския парламент Андрий Парубий

1536
Андрий Парубий КАДЪР: Екс/@42TCen

Арестуваха заподозрения за убийството на бившия председател на украинския парламент - Андрий Парубий, съобщи украинският президент Володимир Зеленски. Той благодари в социалните мрежи на разследващите за „бързата и координирана работа".

Заподзреният е задържан в Хмелницка област. Засега се смята, че престъплението е било внимателно подготвено, а планът за бягство е бил обмислен. 54-годишният Андрий Парубий беше фигура от проевропейската революция на Майдана и председател на Върховната Рада от 2016 до 2019 година, пише NOVA

Парубий беше застрелян в събота в Лвов, в западната част на страната - убийство, за което шефът на украинското военно разузнаване Кирил Буданов обвини Русия.

Андрий Парубий КАДЪР: Екс/@42TCen

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: AI терапевти насърчават смърт - светът е извън контрол