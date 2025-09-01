Задържаха заподозрян за убийството на бившия шеф на украинския парламент Андрий Парубий

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Арестуваха заподозрения за убийството на бившия председател на украинския парламент - Андрий Парубий, съобщи украинският президент Володимир Зеленски. Той благодари в социалните мрежи на разследващите за „бързата и координирана работа".

Заподзреният е задържан в Хмелницка област. Засега се смята, че престъплението е било внимателно подготвено, а планът за бягство е бил обмислен. 54-годишният Андрий Парубий беше фигура от проевропейската революция на Майдана и председател на Върховната Рада от 2016 до 2019 година, пише NOVA.

Парубий беше застрелян в събота в Лвов, в западната част на страната - убийство, за което шефът на украинското военно разузнаване Кирил Буданов обвини Русия.