Папата прие US свещеник, защитаващ каузата на католиците от ЛГБТ общността

Папа Лъв XIV прие един от основните застъпници на католиците, които са и представители на ЛГБТ общността, предадоха Франс прес и АНСА. Новината за срещата беше съобщена от американския свещеник Джеймс Мартин, след като днес той разговаря около 30 минути с Лъв Четиринадесети във Ватикана.

Според Мартин срещата е била сърдечна, а папата е бил много приветлив и дружелюбен.

"Посланието, което получих от него, е, че той има намерение да продължава подхода на отваряне на църквата към представителите на ЛГБТ общността, подет от папа Франциск“, разказа Мартин, който е йезуит, който беше приближен на папа Франциск и който е подлаган на критики от страна на консервативното крило в църквата заради позициите си в защита на ЛГБТ общността.

По време на 12-годишния си понтификат папа Франциск разреши благославянето на еднополовите двойки при определени условия, което породи възражения срещу него от страна на католическите среди в Африка и САЩ. Днес свещеникът Джеймс Мартин каза, че с Лъв Четиринадесети той не е разговарял по този въпрос. Досега новият папа също не е повдигал публично темата, пише БТА.

Но американският папа изрази не веднъж желание да продължи наследството на Франциск, в това число и вслушването във всички, включително и в представителите на ЛГБТ общността.

Свещеник Джеймс Мартин ще участва в петък и събота в Рим в поклонение на католици от ЛГБТ общността, организирано в рамките на Юбилея на Римокатолическата църква.