Френският премиер започна консултации с политическите партии

Премиерът на Франция Франсоа Байру започна днес серия от консултации с политическите партии в навечерието на поискания от него вот на доверие в парламента във връзка с плановете му за бюджета за идната година, предаде Франс прес. Вотът на доверие ще бъде на 8 септември.

Днес Байру се срещна с ръководителите на Френската комунистическа партия. Срещите му продължават утре и в сряда с представители на други партии, в това число на тези от коалицията на президента Еманюел Макрон, със социалистите и с крайната десница „Национален сбор“ на Марин Льо Пен и на Жордан Бардела.

Днес Фабиан Русел, лидерът на френските комунисти, заяви, че е дошъл на срещата с Байру само, за да му каже, че проектобюджетът му за идната година е „истинска отрова за Франция“. Планът на Байру предвижда икономии в размер на 44 милиарда евро и премахване на два национални празника.

Лидерката на „Национален сбор“ Марин Льо Пен заяви, че нейната политическа сила ще присъства на срещата с Байру само от уважение, но няма да го подкрепи по време на вота на доверие идната седмица.

Вчера лидерът на социалистите Оливие Фор също заяви, че те ще гласуват срещу правителството на Байру и предложи алтернативен бюджет, в който ще има икономии за 23 милиарда евро и мерки за 2-процентно данъчно облагане на големите наследства, оценявани на 100 милиона евро, пише БТА.

Радикалната левица „Непокорна Франция“ също се обяви срещу Байру и настоява за предсрочни избори за президент. Партията казва, че ще гласува доверие само на правителство, което ще скъса с програмата на досегашните управляващи.

Ситуацията във Франция се следи внимателно и зад граница.