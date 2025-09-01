Върховният комисариат на ООН за бежанците ще намали разходите си с една пета през 2026 г.

Върховният комисариат на ООН за бежанците (ВКБООН) планира да намали бюджета си с близо една пета през следващата година поради "финансови ограничения", предаде Ройтерс, позовавайки се на публикувания по-рано днес проектобюджет. Агенцията отбелязва, че това се случва на фона на продължаващия конфликт в Судан и други кризисни ситуации по света, които водят до увеличаване на броя на хората, напускащи домовете си.

ВКБООН планира също да закрие бюрото си в Република Южна Африка и да съкрати близо 4000 работни места, тъй като намаленото финансиране го оставя с 8,5 милиарда долара за разходи през 2026 г., което е с 1,7 милиарда долара по-малко от средствата за 2025 г. (10,2 млрд. долара), сочат данните от документа, публикуван по-рано днес.

Агенциите и службите на ООН за подпомагане бяха разтърсени от мащабни съкращения на финансирането, което най-често идва от САЩ и други държави от Запада, които обаче поставиха на преден план разходите си за отбрана, провокирани от нарастващите опасения от Русия.

Базираният в Женева Върховен комисариат на ООН за бежанците очаква броя на принудително разселените хора и тези без никакво гражданство да се увеличи през следващата година до нов световен рекорд от 136 милиона души, спрямо 129,9 милиона през 2024 г.

Затварянето на бюрото на ВКБООН в Претория, административната столица на Република Южна Африка, ще влезе в сила на 1 октомври, а офисите в Източна и Западна Африка ще поемат неговите дейности, се посочва в документа.

Република Южна Африка приема бежанци, бягащи от конфликта в Демократична република Конго (ДР Конго), и хора, разселени от въстанието в северната част на Мозамбик. Според документа регионалния офис на ВКБООН има 72 служители и дейността му обхваща 16 държави.

"Вече започваме да виждаме въздействието от намаленото финансиране върху различни операции", заяви Дуния Аслам Хан, говорителка на ВКБООН за Южна Африка. "Ако сме предоставяли парична помощ, тя ще бъде намалена. Здравеопазването е засегнато. Образователните програми са засегнати. Предоставянето на продоволствена помощ е засегнато", добави Хан. Затварянето на регионалното бюро е било сметнато за най-добрия вариант за намаляване на разходите и поддържане на силно присъствие на място, подчерта тя.

Световната програма по прехраната към ООН, която преди разчиташе на САЩ за близо половината от бюджета си, също затвори бюрото си в Йохенесбург, най-големия в Република Южна Африка, позовавайки се на ограниченията във финансираното от по-рано тази година, пише БТА.