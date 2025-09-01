Коща: Страните от Западните Балкани трябва да преодолеят историческите си противоречия

Страните от Западните Балкани, които искат да се присъединят към Европейския съюз, трябва да променят начина си на мислене и да преодолеят историческите си противоречия, за да изградят съвместно бъдеще, заяви днес председателят на Европейския съвет Антонио Коща на Стратегическия форум в словенския курорт Блед, съобщи словенското издание "24 ур".

"Пътищата за присъединяването на Западните Балкани, Молдова и Украйна не са само обещания. Те са приоритети", подчерта Коща. "Тези държави са в сърцето на Европа и са част от европейското бъдеще. В следващите години трябва да подготвим ЕС за разширяване - чрез реформи, приспособяване на бюджета и укрепване на управлението. Разширяването няма да бъде лесно, но ще си струва".

Коща определи Плана за растеж на ЕС за Западните Балкани като крайъгълен камък, предлагащ финансова подкрепа и подпомагане на реформите, регионалното сътрудничество и икономическата интеграция.

"Не бива да изпускаме този порив. Всички лидери трябва да дадат своя принос. Всички страни трябва да поемат отговорност. Защото не става въпрос за география. Става въпрос за ценности - демокрация, човешки права, свободи и върховенство на закона", отбеляза още той, цитиран от БТА.

Тазгодишното 20-о издание на Стратегическия форум в Блед се провежда на 1 и 2 септември под мотото "Свят-беглец", като в него участват над 185 лектори и 2000 участници от над 50 страни, се посочва на официалния сайт на словенското правителство. Форумът се организира от Министерството на външните работи и европейските въпроси на Словения и Центъра за европейско бъдеще от 2006 г. и се е превърнал в една от водещите международни конференции в Централна и Югоизточна Европа, отбелязва цитираният източник.