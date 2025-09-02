Кремъл: Няма планове за среща между президентите на Русия, Украйна и САЩ

Няма конкретни планове за тристранна среща между президентите на Русия, Украйна и САЩ. Това заяви съветникът на Кремъл по въпросите на външната политика Юрий Ушаков. Изявлението му противоречи на думите на президента Доналд Тръмп относно договореното на срещата в Аляска, информира ДПА, цитирана от БТА.

„Сега всички говорят за тристранна среща на върха или среща между руския президент Владимир Путин и украинския президент Володимир Зеленски, но между Путин и Тръмп няма конкретно споразумение по този въпрос", каза Ушаков пред руската държавна телевизия в кулоарите на срещата на върха в Китай на Шанхайската организация за сътрудничество.

Тръмп посрещна Путин в Аляска миналия месец, дни преди да се срещне и със Зеленски и с европейските си съюзници във Вашингтон.

Целта на срещите беше да се работи за прекратяване на войната в Украйна, а Тръмп създаде впечатлението, че са постигнати договорености за директна среща между Путин и Зеленски, посочва ДПА. Кремъл не отхвърли веднага тази информация, но заяви, че такава среща трябва да бъде много добре подготвена.

По-късно Тръмп заяви, че не знае дали ще се състои двустранна среща, като вместо това каза, че ще има тристранна среща.

Украински официални представители и водещи европейски политици обвиняват Кремъл, че се опитва да спечели време и твърдят, че Русия се преструва, че е отворена за диалог, но бави преговорите, за да продължи войната.