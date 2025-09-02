Два малки самолета се сблъскаха край Колорадо, има загинал

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Един човек загина, а трима бяха ранени, след като два малки самолета се сблъскаха във въздуха, докато се опитваха да кацнат на летище в североизточната част на американския щат Колорадо, съобщиха местните власти, цитирани от Асошиейтед Прес и БТА.

Самолетите се сблъскали снощи, докато се опитвали да кацнат на летището във Форт Морган, съобщи Федералната авиационна администрация на САЩ.

И двата самолета, всеки с по двама души на борда, се разбили, след което се възпламенили, каза шерифската служба в окръг Морган. ❌One person has been killed & three others have been injured after two small planes collided in mid-air near an airport in #Colorado. #planecrash



The crash occurred around 10:40 a.m. on Sunday near #FortMorgan Municipal Airport. A #cessna 172 on its final approach was struck… pic.twitter.com/8hD8Mn3nGE — News.Az (@news_az) September 1, 2025

Двама души от единия самолет са с леки наранявания, един от двамата в другия самолет е откаран в болница, а другият е обявен за мъртъв на място, добави службата.

Националният съвет за транспортна безопасност и Федералната авиационна администрация са започнали разследване на катастрофата.