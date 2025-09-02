ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Пълна промяна сутрин по Би Ти Ви: Венета Райкова с...

Времето София 11° / 11°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21213079 www.24chasa.bg

Два малки самолета се сблъскаха край Колорадо, има загинал

1160
Два малки самолета се сблъскаха край Колорадо, има загинал Кадър: Екс/news_az

Един човек загина, а трима бяха ранени, след като два малки самолета се сблъскаха във въздуха, докато се опитваха да кацнат на летище в североизточната част на американския щат Колорадо, съобщиха местните власти, цитирани от Асошиейтед Прес и БТА. 

Самолетите се сблъскали снощи, докато се опитвали да кацнат на летището във Форт Морган, съобщи Федералната авиационна администрация на САЩ.

И двата самолета, всеки с по двама души на борда, се разбили, след което се възпламенили, каза шерифската служба в окръг Морган.

Двама души от единия самолет са с леки наранявания, един от двамата в другия самолет е откаран в болница, а другият е обявен за мъртъв на място, добави службата.

Националният съвет за транспортна безопасност и Федералната авиационна администрация са започнали разследване на катастрофата.

Форт Морган е град с население от около 12 000 души, разположен на около 130 километра североизточно от Денвър.

Два малки самолета се сблъскаха край Колорадо, има загинал Кадър: Екс/news_az

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: AI терапевти насърчават смърт - светът е извън контрол