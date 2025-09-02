Ким Чен-ун пристигна в Китай за честванията на Втората световна война

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Севернокорейският лидер Ким Чен-ун тази сутрин премина границата с Китай със своя специален влак, за да участва в отбелязването на годишнината от капитулацията на Япония във Втората световна война, съобщават севернокорейските медии, цитирани от Ройтерс и БТА.

Ким тръгна от Пхенян за Китай снощи и премина границата рано тази сутрин, съобщи севернокорейският държавен вестник „Родон Синмун".

Очаква се Ким да присъства на военния парад в Пекин утре заедно с китайския президент Си Цзинпин и други лидери, включително руския президент Владимир Путин и иранския президент Масуд Пезешкиан.

„Родон Синмун" публикува снимки на Ким, седнал на бюро в тъмнозелен влак, който изглежда подобен на бронирания влак, използван и преди от севернокорейския лидер, за да пътува до други страни.

Преди да пресече границата с Китай, Ким снощи посети ракетна лаборатория, която разработва композитни материали от въглеродни влакна, използвани в двигатели за междуконтинентални балистични ракети, съобщи държавната новинарска агенция КЦТА.

„Максималната тяга на новия двигател с твърдо гориво, използващ композитни материали от въглеродни влакна, е 1960 килонютона, като се планира той да бъде използван в междуконтиненталните балистични ракети от серията „Хвасон-19" и следващото поколение... „Хвасон-20", добави КЦТА.

В изявление, публикувано снощи на сайта на севернокорейското министерство на външните работи, се изразява подкрепа за изказванията на Си на срещата на върха на ШОС, в които той призова за по-справедливо глобално управление, и се добавя, че сътрудничеството между Северна Корея и Китай ще бъде засилено, за да бъде преследвана тази цел.

По време на срещата на върха снощи, в която участваха лидерите на Русия и Индия, Си представи своята визия за нов глобален ред в областта на сигурността и икономиката, който да дава приоритет на „Глобалния Юг", в пряко предизвикателство към САЩ, отбелязва Ройтерс.