Белгия ще признае държавата Палестина този месец

Белгийският министър на външните работи Максим Прево заяви, че Белгия ще признае държавата Палестина по време на Общото събрание на ООН този месец, цитиран от Франс Прес и БТА.

„Палестина ще бъде призната от Белгия по време на сесията на ООН! И ще бъдат наложени строги санкции на израелското правителство", написа белгийският външен министър в „Екс".

В края на юли президентът Еманюел Макрон обяви, че Франция ще признае държавата Палестина по време на Общото събрание на ООН, което ще се състои от 9 до 23 септември в Ню Йорк. Повече от десет западни страни призоваха другите страни по света да направят същото.