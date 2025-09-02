ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Пълна промяна сутрин по Би Ти Ви: Венета Райкова с...

Времето София 11° / 11°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21213138 www.24chasa.bg

Белгия ще признае държавата Палестина този месец

1164
Максим Прево Снимка: X/ @DHBruxelles

Белгийският министър на външните работи Максим Прево заяви, че Белгия ще признае държавата Палестина по време на Общото събрание на ООН този месец, цитиран от Франс Прес и БТА.

„Палестина ще бъде призната от Белгия по време на сесията на ООН! И ще бъдат наложени строги санкции на израелското правителство", написа белгийският външен министър в „Екс".

В края на юли президентът Еманюел Макрон обяви, че Франция ще признае държавата Палестина по време на Общото събрание на ООН, което ще се състои от 9 до 23 септември в Ню Йорк. Повече от десет западни страни призоваха другите страни по света да направят същото.

Максим Прево Снимка: X/ @DHBruxelles

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: AI терапевти насърчават смърт - светът е извън контрол