Русия: Повече от 300 души са евакуирани след украинска атака с дронове

Губернаторът на руския регион Юрий Слюсар заяви, че повече от 300 души са евакуирани снощи от апартаментите си след украинска атака с дронове в Ростовска област, цитиран от Ройтерс и БТА.

„В един от апартаментите бе открит неизбухнал снаряд (от дрон)", написа Слюсар в приложението „Телеграм". „Като предпазна мярка 320 жители на сградата се евакуират", добави той.

По думите му атаката е нанесла щети на няколко жилищни сгради и е предизвикала малки пожари в региона. Трима души, включително едно дете, са леко ранени, каза още Слюсар.