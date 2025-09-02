ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Пълна промяна сутрин по Би Ти Ви: Венета Райкова с...

Русия: Повече от 300 души са евакуирани след украинска атака с дронове

Украински дрон СНИМКА: pixabay

Губернаторът на руския регион Юрий Слюсар заяви, че повече от 300 души са евакуирани снощи от апартаментите си след украинска атака с дронове в Ростовска област, цитиран от Ройтерс и БТА.

„В един от апартаментите бе открит неизбухнал снаряд (от дрон)", написа Слюсар в приложението „Телеграм". „Като предпазна мярка 320 жители на сградата се евакуират", добави той.

По думите му атаката е нанесла щети на няколко жилищни сгради и е предизвикала малки пожари в региона. Трима души, включително едно дете, са леко ранени, каза още Слюсар.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

