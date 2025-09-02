"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

В края на годината Гърция ще започне строителството на нова магистрала до границата с Албания, съобщава агенция АНА-МПА, цитирана от БТА.

Изграждането на новата магистрала Йоанина-Какавия ще бъде финансирано от гръцката държава. Близо 70-километровото трасе ще свърже Йонийската магистрала с магистрала Егнатия през град Йоанина (Янина) и ще осигури по-лесен достъп до красивите и популярни сред туристите села в областта Загори (Загорохори), достигайки Какавия и гръцко-албанската граница.

Главният секретар за инфраструктурата Димитрис Анагнопулос заяви пред АНА-МПА, че строителството ще започне в края на 2025 г., а целият проект се очаква да бъде завършен за около 4 години и половина.