Трима души са арестувани в Нови Сад за опит за влизане с взлом във факултет снощи, един полицай е ранен

Студентски протест в Сърбия Кадър: Екс/DD_Geopolitics

Сръбското Министерство на вътрешните работи съобщи, че снощи е предотвратило опит на група хора да влязат във Факултета по спорт и физическо възпитание към Университета в Нови Сад, като към момента са арестувани трима души, а един полицай е ранен, предаде ТАНЮГ, цитирана от БТА.

В съобщение на министерството се посочва, че късно вчера полицията е овладяла група от 280 души, които не са обявили събирането си предварително и са се събрали пред факултета с цел да влязат с взлом в сградата. Част от събралите се са били маскирани и са обиждали полицаите.

След издаване на две предупреждения, полицията е разпръснала тълпата. Събралите се хвърляли пиротехнически средства, димни бомби и различни предмети по полицаите. Един полицай е ранен, след като е уцелен в главата с тухла.

Снощи бе организирано възпоменателно събитие в памет на 16-те жертви на 1 ноември миналата година в кампуса на университета в Нови Сад, като инициативата премина без инциденти. Вчера се навършиха 10 месеца от трагедията.

