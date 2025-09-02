Тревога в румънския окръг Тулча заради руска атака срещу Украйна

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Населението в северната част на окръг Тулча бе предупредено за възможно падане на обекти от въздуха и бе отправена препоръка да се предприемат мерки за защита по време на въздушна атака от около 90 минути.

Генералният инспекторат за извънредни ситуации на Румъния изпрати тази нощ предупреждение чрез системата Ро-Алърт (RO-ALERT) на фона на войната в Украйна, предаде агенция Аджерпрес, цитирана от БТА.

Говорителят на Генералния инспекторат за извънредни ситуации Даниел Нъстасе посочи пред Аджерпрес, че по време на въздушната атака не са били приети обаждания на спешния телефон 112.

Тази нощ Русия отново атакува пристанищната инфраструктура на украинския Измаилски район, който се намира на 15 км от Румъния. Районната държавна администрация съобщи във Фейсбук, че благодарение на навременната реакция на заплахата са били предотвратени значителни разрушения, както и човешки жертви.