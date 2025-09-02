Почина актьорът Греъм Грийн от „Танцуващият с вълци“

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Канадският актьор Греъм Грийн, най-известен с ролята си в „Танцуващият с вълци", е починал на 73-годишна възраст, съобщи неговият мениджър, цитиран от Би Би Си.

„С дълбока тъга обявяваме мирната кончина на многократно награждавания, легендарен актьор Греъм Грийн", се казва в изявление на Гери Джордан пред Си Би Си Нюз. Според медията той е починал от естествена смърт.

Грийн беше номиниран за „Оскар" за най-добра поддържаща мъжка роля за превъплъщението си в Кикинг Бърд в епичния уестърн на Кевин Костнър от 1990 г. „Танцуващият с вълци".

Той е член на племето онайда и израства в резерватa „Шестте нации" в Онтарио. Преди да започне актьорската си кариера, работи като сценарист и технолог, както и като музикант в рок група. В театъра стъпва през 70-те години във Великобритания.

В интервю за канадското списание Playback през 2012 г. Грийн споделя: „Театърът ти помага да изградиш характер. В киното нямаш този лукс. Дисциплината на сцената е нещо, което препоръчвам на всички актьори." Той допълва, че най-важният момент в живота му е женитбата със съпругата му Хилари Блекмор – „най-доброто време в моя живот".

Пробивът му идва именно с „Танцуващият с вълци", където ролята на лечителя от племето лакота му носи международно признание.

Сред другите му запомнящи се участия са „Маверик" (1994), „Умирай трудно 3" (1995), „Здрач: Новолуние" (2009) и „Дивата река" (2017).