Украйна обяви, че е свалила тази нощ 120 от 150 атакуващи руски дрона

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Украинската противовъздушна отбрана свали тази нощ 120 от 150 атакуващи руски дрона, предаде украинската новинарска агенция Укринформ, като се позова на изявление в "Телеграм" на военновъздушните сили на Украйна.

От 19 часа вчера руските сили са пуснали 150 дрона "Шахед", както и няколко дрона примамки,

Въздушните атаки са отблъснати от подразделения на украинските войски за радиоелектронна борба и с дронове, както и от мобилни огневи групи на силите за противовъздушна отбрана на Украйна.

Според първоначални данни от тази сутрин армията е свалила 120 дрона "Шахед" и няколко дрона примамки над Северна, Южна, Източна и Централна Украйна.

По-рано Укринформ съобщи, че в град Била Церква е избухнал пожар вследствие на руска атака с дрон. Един човек е убит и още няколко са ранени.