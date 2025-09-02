Продължава протестът на превозвачите в Босна и Херцеговина заради високите мита и бюрократични пречки

Транспортният сектор в Босна и Херцеговина обяви продължение на започналия вчера протест и разширяване на блокадите на транспорта заради високите мита и бюрократичните пречки, съобщи босненската редакция на регионалната телевизия Ен 1, цитирана от БТА.

"Искаме конкретни и измерими резултати, а не декларативни обещания", казаха превозвачите, обединени от Консорциум "Логистика БиХ". "Преговорите трябва да бъдат прозрачни и спешни, защото всяко отлагане задълбочава кризата във веригите за доставки и застрашава икономическата стабилност на Босна и Херцеговина".

Вчера няколкостотин превозвача от Босна започнаха протест рано сутринта, като блокираха митнически терминали и главни пътища.

Босненските превозвачи искат провеждане на спешно заседание на Съвета на министрите на Босна за приемане на мерки за реализация на първи етап от исканията на транспортния сектор. Те очакват спешно намаляване на времето за задържането им по границите чрез дигитализация на митническите процеси, премахване на правилото на ЕС „90/180" (ограничение на престоя до максимум 90 дни в рамките на 180 дни) и връщане на поне половината от акциза върху горивата.