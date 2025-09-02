Около 2000 севернокорейски войници са загинали в руско-украинския конфликт

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Около 2000 севернокорейски войници са били убити в руско-украинския конфликт, заяви южнокорейският депутат И Сон-куон, цитирайки данни на южнокорейската национална разузнавателна служба, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

През април разузнаването "оценяваше броя на загиналите на най-малко 600", но въз основа на актуализирани оценки, сега тази цифра е около 2000 души, заяви депутатът пред медиите.

Тайните служби на Южна Корея и западните страни заявиха, че Пхенян е изпратил над 10 000 войници през 2024 г. в руската Курска област по време на офанзива на силите на Киев там, както и артилерийски снаряди, ракети и ракетни системи с голям обсег.

Южнокорейският опозиционен депутат И, член на партията на бившия президент Юн Сук-йол, също така заяви, че южнокорейското разузнаване смята, че Северна Корея планира да разположи още 6000 военни в Русия, от които 1000 вече са пристигнали.

Севернокорейската информационна агенция КЦТА съобщи в събота, че предния ден севернокорейският лидер Ким Чен-ун е говорил пред семействата на войници, сражавали се на руска страна и загинали в боеве срещу украинските сили.