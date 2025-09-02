Свлачище погълна цяло суданско село, само един от 1000 жители оцеля (Видео)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Свлачище погълна цяло село в западния судански регион Дарфур, отнемайки живота на около 1000 души при едно от най-смъртоносните природни бедствия в съвременната история на страната.

Трагедията е станала на 31 август в село Тарасин, разположено в планините Мара в Централен Дарфур, след дни на проливни дъждове в края на август, съобщи Суданската освободителна армия.

„Първоначалната информация сочи, че всички жители на селото са загинали, като броят им надхвърля хиляда души. Само един човек е оцелял", посочват в изявление от групировката.

Селото е било „напълно заличено от лицето на земята". Бунтовниците призовават ООН и международните хуманитарни организации за помощ при издирването и извличането на телата.

Кадри показват равнина, покрита с кал и камъни, където хора претърсват останките.

Стихията се случва на фона на продължаващата опустошителна гражданска война в Судан, избухнала през април 2023 г. след сблъсъци между армията и паравоенните Сили за бърза подкрепа.

Заради бойните действия и строгите ограничения по-голямата част от Дарфур, включително планините Мара, е практически недостъпна за ООН и хуманитарните мисии.

Суданското освободително движение-Армия, действащо в района на планините Мара, е сред множеството бунтовнически формирования в Дарфур и Кордофан, като засега не е заело страна в конфликта.

Планините Мара представляват вулканична верига, извисяваща се на над 3000 метра, югозападно от Ел-Фашер – епицентър на сраженията. Районът е приютил хиляди разселени семейства, бягащи от насилието.

Конфликтът в Судан вече е отнел живота на повече от 40 000 души, изгонил е над 14 милиона от домовете им и е довел до тежък глад, информира "Дейли Мейл".

Според ООН и правозащитни организации войната е съпроводена с масови жестокости, включително етнически прочиствания и сексуално насилие. Международният наказателен съд разследва възможни военни престъпления и такива срещу човечеството.

Село Тарасин, разположено в централната част на планинската верига, е в район, известен с по-хладния климат и по-високите валежи спрямо околните земи. Мястото е част от световното природно наследство и се намира на над 900 километра западно от столицата Хартум.

Свлачището в Тарасин е сред най-смъртоносните природни бедствия в новата история на Судан. Всяка година стотици хора загиват заради сезонните дъждове, които продължават от юли до октомври.