Атина: Мицотакис и Ердоган ще се срещнат в Ню Йорк в края на месеца

Външният министър на Гърция Йоргос Герапетритис обяви, че премиерът на Гърция Кириакос Мицотакис и турският президент Реджеп Ердоган ще се срещнат по време на „седмицата на високо равнище" на ООН, която ще се проведе в Ню Йорк в края на месеца, предадоха АНА-МПА и БТА.

По думите на Герапетритис все още не е уточнена точна дата за срещата, но се очаква тя да се състои в периода 22-26 септември. „Ние търсим структуриран диалог", подчерта Герапетритис, като допълни, че срещата между Мицотакис и Ердоган няма да бъде „церемониална".

Гръцкият външен министър също така подчерта, че въпреки „съществените различия" между Гърция и Турция, случаите на нарушенията на въздушното пространство и потоците от незаконна миграция в Егейско море са сведени до минимум, благодарение на структурираните отношения между двете страни.