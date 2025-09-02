ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Мъж загина след сблъсък на джет с лодка край Бахам...

Кремъл: Среща между Путин и Ким Чен-ун може да уговорят в Пекин

Дмитрий Песков СНИМКА: Екс/ @nxt888

Делегациите на Русия и Северна Корея могат да обсъдят възможна среща между руския президент Владимир Путин и Ким Чен Ун, след като севернокорейският лидер пристигне тази вечер в Пекин, заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от ТАСС и БТА.

"Работата е там, че Ким Чен-ун пристига в Пекин едва тази вечер. И едва след като пристигне ще има възможност да се обсъди възможна среща между лидерите непосредствено с делегацията му с отчитане на графиците", посочи Песков.

По-рано съветникът на Кремъл по въпросите на външната политика Юрий Ушаков каза, че възможността за среща на лидерите на Русия и Северна Корея се разглежда.

