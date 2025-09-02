Мъж загина след сблъсък на джет с лодка край Бахамите

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Мъж загина, след като джетът му се сблъска с лодка в морето край Бахамите, съобщава ABC News. Инцидентът е станал на 31 август около 11:30 часа.

Жертвата е намерена безчувствена с видими наранявания. Спешни медици са отишли на мястото на инцидента, но за съжаления само са констатирали смъртта на мъжа.

От август 2024 г. насам най-малко четирима са били хоспитализирани с наранявания от инциденти с джет на Бахамите, включително двама души, които са се нуждаели от спешна евакуация в Съединените щати поради нараняванията си.

През април 2025 г. посолството на САЩ на Бахамите издаде предупреждение за сигурност и започна да информира американските граждани за рисковете от наемането на джет ски на Бахамите, като заяви, че това трябва да се избягва напълно от американските граждани.

На служителите на правителството на САЩ, работещи на Бахамите, също е забранено да наемат и използват джетове на островите Ню Провидънс и Парадайз, съобщава bTV.

Разследването на смъртта на американския гражданин в неделя все още продължава, съобщи полицията.