ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Гроздан Караджов за еврото: В малките населени мес...

Времето София 29° / 26°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21214548 www.24chasa.bg

Мъж загина след сблъсък на джет с лодка край Бахамите

1496
Джет Снимка: pixabay

Мъж загина, след като джетът му се сблъска с лодка в морето край Бахамите, съобщава ABC News. Инцидентът е станал на 31 август около 11:30 часа.

Жертвата е намерена безчувствена с видими наранявания. Спешни медици са отишли на мястото на инцидента, но за съжаления само са констатирали смъртта на мъжа.

От август 2024 г. насам най-малко четирима са били хоспитализирани с наранявания от инциденти с джет на Бахамите, включително двама души, които са се нуждаели от спешна евакуация в Съединените щати поради нараняванията си.

През април 2025 г. посолството на САЩ на Бахамите издаде предупреждение за сигурност и започна да информира американските граждани за рисковете от наемането на джет ски на Бахамите, като заяви, че това трябва да се избягва напълно от американските граждани.

На служителите на правителството на САЩ, работещи на Бахамите, също е забранено да наемат и използват джетове на островите Ню Провидънс и Парадайз, съобщава bTV.

Разследването на смъртта на американския гражданин в неделя все още продължава, съобщи полицията.

Джет Снимка: pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: AI терапевти насърчават смърт - светът е извън контрол