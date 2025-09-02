КМГ: Иновационният клъстер Шънджън-Хонконг-Гуанджоу стана номер 1 в света

Клъстерът за иновации Шънджън-Хонконг-Гуанджоу се класира на върха на 100-те водещи иновационни клъстера в света в Глобалния индекс на иновациите за 2025 г., който беше публикуван от Световната организация за интелектуална собственост в понеделник. Това съобщи КМГ.

Това е първият път, когато клъстерът надмина японския клъстер Токио-Йокохама, за да се превърне във водещ световен иновационен център, подчертавайки стабилната жизненост на научните и технологичните иновации в района на Големия залив, както и динамичния напредък, постигнат от Международния център за технологични иновации.

От 2020 г. насам иновационният клъстер Шънджън-Хонконг-Гуанджоу последователно се нарежда на второ място в световен мащаб. Тази година 100-те най-големи иновационни клъстера в света са разпределени в 33 икономики. Китай е дом на най-голям брой от тези клъстери, цели 24, следван от САЩ с 22 и Германия със 7.