КМГ: Уан И представи 8 резултата от срещата на върха на ШОС

На 1 септември, в края на срещата на върха на ШОС, членът на Политбюро на ЦК на ККП и китайски външен министър Уан И и генералният секретар на ШОС Нурлан Ермекбаев се срещнаха с китайски и чуждестранни журналисти. Това съобщи КМГ.

Уан И представи 8 резултата от срещата на върха – Първо, създаване на стратегията за развитие на ШОС в следващото десетилетие, страните-членки ще спазват „Духа от Шанхай", ще подържат взаимната изгода и подкрепа, за да допринесат за създаване на многополюсен свят. Второ, защитаване на резултатите от победата във Втората световна война. Трето, изразяване на справедливото становище за подкрепа на многостранната търговска система. Четвърто, реализиране на „4-те центъра на безопасност". Пето, политическо решение за създаване на Банка за развитие на ШОС. Шесто, създаване на 6-те платформи на практическото сътрудничество. Седмо, създаване на 6-те плана на дейности за висококачествено развитие. Осмо, съдействане на нови пробиви в реформите на ШОС.