КМГ: Съветът на държавните глави на ШОС излезе със заявление по повод победата в Световната антифашистка война и създаването на ООН

КМГ

892
Изказваме най-дълбоките си съболезнования на загиналите във войната", се казва в заявлението Снимка: КМГ Снимка: Китайска медийна група

На 1 септември Съветът на държавните глави на Шанхайската организация за сътрудничество излезе със заявление за 80-ата годишнина от победата в Световната антифашистка война и създаването на Организацията на обединените нации. Това съобщиха от КМГ.

„Втората световна война донесе дълбоки бедствия и страдания на човечеството. Победата в тази война се дължи на единството на всички миролюбиви страни. Ние си спомняме с дълбока благодарност и благоговение подвизите на онези народи, които спасиха света от унищожение с големи жертви. Изказваме най-дълбоките си съболезнования на загиналите във войната", се казва в заявлението.

„ООН, създадена през 1945 г., е една от най-важните победи на Втората световна война и крайъгълен камък на съвременната система на международните отношения. За 80 години ООН се превърна в уникална международна организация. В областта на поддържането на мира и сигурността, насърчаването на социално-икономическото развитие и насърчаването на напредъка на правата на човека в рамките на ООН са създадени много модели на сътрудничество, от които спешно се нуждаят всички страни", се пише още в документа.

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

