КМГ: Седмата среща на лидерите на Китай, Русия и Монголия се проведе в Пекин

На 2 септември китайският председател Си Дзинпин проведе седмата среща на лидерите на Китай, Русия и Монголия с руския президент Владимир Путин и монголския президент Ухнаагийн Хурелсух в Пекин. Това съобщиха от КМГ.

Си Дзинпин посочи, че през последните години тристранното сътрудничество между Китай, Русия и Монголия се развива стабилно и е постигнало реални резултати. Търговията, технологиите, екологичната защита и културното сътрудничество продължават да се задълбочават. Китай е готов да работи с Русия и Монголия, за да укрепи основите на сътрудничеството, да отхвърли външни намеси и да насърчава висококачественото развитие на тристранното сътрудничество.

Китайският лидер предложи три предложения за напредък в сътрудничеството между Китай, Русия и Монголия - да се укрепи политическото взаимно доверие, да се задълбочи взаимнополезното сътрудничество и да се укрепи сътрудничеството в рамките на Шанхайската организация за сътрудничество.

Владимир Путин заяви, че Русия, Китай и Монголия са приятелски съседи с дълга традиция на сътрудничество. Укрепването на политическото доверие е много важно, защото това ще помогне за укрепване на основата на тристранните отношения. Русия е готова за сътрудничество с Китай и Монголия, основано на равенство и взаимна изгода, за да се допълват и насърчават тристранните отношения.

Ухнаагийн Хурелсух подчерта, че Китай и Русия са важни съседи на Монголия и че страната му е ангажирана с укрепването на двустранните отношения, разширяването на тристранното сътрудничество, насърчаването на строителството на икономическия коридор Китай-Монголия-Русия, усилването на културния обмен и обогатяването на ползите за народите на трите държави, както и за стимулиране на развитието и просперитета на региона.