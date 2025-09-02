Преди осемдесет години, въз основа на дълбоко разбиране на болезнените уроци от двете световни войни, международната общност създаде ООН. Днес човечеството е изправено пред много по-сложни и разнообразни глобални предизвикателства. Генералният секретар на ООН Антониу Гутериш наскоро заяви, че структурата на международното управление спешно се нуждае от реформа. Това съобщиха от КМГ.

На тазгодишната среща на върха на ШОС в Тиендзин председателят на КНР Си Дзинпин за първи път предложи инициатива за глобално управление, като призова за зачитане на равенството между страните, спазване на международното върховенство на закона и утвърждаване на многостранността. Той заяви още, че управлението трябва да бъде ориентирано към хората с акцент върху конкретни действия.

Може да се види, че тези пет концепции отговарят на целите и принципите на Устава на ООН и отговарят на общите очаквания на повечето страни. Президентът на Китайския институт за международни изследвания Чън Бо коментира, че инициативата дава отговор на ключови въпроси като „кой управлява", „в чий интерес управлява" и „как следва да се управлява". „Не става въпрос за стартиране на нов бизнес, а за по-добро приспособяване и усъвършенстване на съществуващата система за глобално управление. Това ще я направи по-приспособима към нуждите на развитието в днешно време."

В продължение на години Китай активно насърчава реформата и усъвършенстването на глобалната система за управление – от подкрепата за създаването на Международния съд за медиация до инициативата за Световна организация за сътрудничество в областта на изкуствения интелект. Пекин е не само привърженик на идеи, но и прагматичен активен участник. Новото предложение за инициатива за глобално управление е сред ключовите резултати от срещата на върха на ШОС в Тиендзин. То показва, че Китай върви в крак с времето и активно насърчава реформа, която проправя път за решаване на общите предизвикателства пред човечеството и изграждането на свят на просперитет и благополучие за всички.