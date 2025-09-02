ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Гроздан Караджов за еврото: В малките населени мес...

Времето София 29° / 26°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21214972 www.24chasa.bg

Китай въвежда пробен безвизов режим за руснаци

1240
Китай Снимка: Pixabay

Китай реши да предостави на притежателите на обикновени руски задгранични паспорти възможност да се възползват от безвизовия режим. Това съобщи БТА, като  се позова на съобщения на ТАСС и Синхуа, които цитираха говорителя на китайското външно министерство Гуо Цзякун.

"С цел по-нататъшно насърчаване на взаимните пътувания на граждани на КНР и други страни, китайската страна взе решение да разшири кръга от страни, чиито граждани имат право на безвизово влизане. От 15 септември 2025 г. до 14 септември 2026 г. ще бъде в сила пробна безвизова политика по отношение на граждани на Русия, притежаващи обикновени паспорти", съобщи той на брифинг.

Руснаците могат да посещават Китай без визи с цел бизнес, туризъм, посещение на роднини или приятели или обмен за срок до 30 дни.

"Под стратегическото ръководство на държавните глави на двете държави китайско-руските отношения запазват високо ниво на развитие", подчерта Гуо. "Китай придава голямо значение на активизацията на контактите между народите на двете страни, подкрепя укрепването на взаимодействието между тях и дава положителен принос за развитието на всеобхватно стратегическо партньорство и координация между Китай и Русия в новата ера".

"Приветстваме идеята все повече руски приятели да посещават Китай по-често", добави той.

Китай Снимка: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: AI терапевти насърчават смърт - светът е извън контрол