Специалният влак на Ким Чен Ун пристигна на централната гара в Пекин

Влак със севернокорейското знаме и други атрибути, характерни за влаковата композиция, използвана от севернокорейския лидер Ким Чен Ун, беше видян да пристига на Централната гара в Пекин, предадоха Ройтерс, Йонхап и БТА.

"Влакът е пристигнал там около 17:00 ч. корейско време (11:00 ч. българско време)", се казва в съобщението на Йонхап.

По-рано севернокорейското външно министерство съобщи, че Ким Чен Ун е отпътувал със специален влак за Китай за участие в тържествата по случай края на Втората световна война. Лидерът на Северна Корея е придружаван от делегация, в която влизат високопоставени представители на управляващата Корейска трудова партия и севернокорейското правителството, както и министърката на външните работи Чое Сон-хюи.

Влакът на Ким е преминал границата с Китай рано тази сутрин, съобщи по-рано днес севернокорейската държавна телеграфна агенция КЦТА.

Южнокорейската новинарска агенция, на свой ред, Йонхап съобщи снощи, че Ким е напуснал вчера Пхенян със специалната си влакова композиция, за да присъства на грандиозния военния парад в Китай по случай победата над Япония.