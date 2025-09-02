Виена вдига с близо 30 на сто цените за градски транспорт и паркиране

Повишение на цените на градския транспорт и други градски такси от началото на следващата година обяви Виена. Цената на годишната карта за градски транспорт ще се увеличи с 27,85 процента и ще струва 467 евро. Потребителите на дигитална карта ще получат отстъпка от 6 евро и ще плащат 461 евро на година. Месечната такса за паркиране ще поскъпне с 30 процента и ще струва 13 евро. Увеличава се и цената на талоните за почасово паркиране с 40 цента за всеки 30 минути, предаде БТА.

Увеличенията на цените бяха обосновани от градските съветници по финансите Барбара Новак и по планирането Ули Сима с бюджетната ситуация и нуждата от финансово стабилизиране.

Цената на еднопосочен билет става 3,20 евро (за дигитален 3 евро), 24-часов билет ще струва 10,20 евро (за дигитален 9,70 евро), седмичната карта ще струва 28,90 евро (дигитална 25,20 евро).

През тази година в градския транспорт в австрийската столица ще бъдат инвестирани около 2 милиарда евро за поддръжка и развитие, като около 700 милиона евро се очакват от продажба на билети. Цените не са променяни през последните 13 години, въпреки че предлагането е разширено – добавени са 36 нови линии и около 190 км маршрутна мрежа.

От следващата година се въвежда редовна индексация на годишната карта – вместо рядко, но драстично увеличение, ще има чести малки корекции. Увеличава се и глобата за гратисчиите – от 105 на 135 евро.

От 1 декември 2025 г. туристическата такса се увеличава с 5 процента. Според градските власти по този начин Виена ще се позиционира в средата на списъка на европейските градове с подобна такса.

Очакваните допълнителни приходи за общината са 53,9 млн. евро годишно от паркране, 81 млн. евро годишно от туристическа такса и до 150 млн. евро годишно от обществен транспорт.