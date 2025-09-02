С пакет от 1 млрд. евро Австрия стимулира икономиката на страната

Федералният канцлер Кристиан Щокер, който е и лидер на Австрийската народна партия, обяви снощи в телевизионно интервю, че правителството ще приеме пакет от мерки за стимулиране на икономиката в размер на един милиард евро, който трябва да бъде финализиран по-късно днес по време на правителственото заседание, съобщи БТА.

За да постигне поставената цел от 1 процент икономически растеж, правителството планира чрез различни мерки и финансиране в размер на 1 милиард евро да създаде стимули за инвестиции. Щокер съобщи, че се предвижда освобождаването от данъци при инвестиране да се увеличи от 10 на 20 процента.

Енергоинтензивните компании ще бъдат подкрепени с по 75 милиона евро тази и следващата година с цел да станат по-конкурентоспособни на международно ниво. Ще има облекчения по отношение на енергийните такси, а също така ще бъде подкрепено разширяването на широколентовия интернет. Допълнителни подробности се очакват след правителственото заседание, насрочено за днес и утре.

Щокер счита, че финансирането на пакета ще дойде чрез "преструктуриране" – предимно чрез премахване на субсидии, които не се използват по предназначение. В момента субсидиите възлизат на около 8 милиарда евро. Като от тази сума 1 милиард евро ще бъдат насочени към стимулиране на икономиката след внимателен анализ.

Канцлерът подчерта и нуждата от мерки срещу инфлацията, особено при цените на енергията и обяви създаването на фонд за енергийна инфраструктура, който ще мобилизира частен капитал за разширяване на електропреносната мрежа. Той посочи, че в Австрия съществуват 114 мрежови дружества, 80 от които са държавни, и поиска тяхното намаляване.

По отношение на цените на храните Щокер отново говори за така наречената „австрийска надценка", причинена от ограничения в доставките за малки страни, което води до около 8 процента по-високи цени. Той заяви, че ще работи на европейско ниво, за да бъде забранена тази практика, но се обмислят и национални мерки. Канцлерът спомена също, че през следващата година държавните такси ще се повишат с максимум 2 процента, а регулираните наеми с 1 процент.

Канцлерът призова за "въздържаност" при увеличение на заплатите и пенсиите и заяви, че смята, че би било положителен сигнал, ако индексацията на пенсиите бъде под 2,7 процента, изчислен според годишната инфлация. В обществения сектор той вижда готовност за диалог и за споразумение под законово установената стойност за годишно увеличение.

По въпросите на убежището и миграцията Щокер показа твърда позиция и критикува правната рамка, която пречи на депортирането на лица без право на пребиваване, които са извършили престъпления, настоя за "автентично тълкуване" на Европейската конвенция за правата на човека и за политическо определение на понятието „сигурна трета държава", за да може да се приложи пактът за миграция на ЕС.

На предвиденото през септември заседание на министерския съвет, посветено на реформа и уеднаквяване на социалната помощ в цяла Австрия Щокер поставя изискването по-рестриктивните правила, въведени от някои провинции, да се приложат на национално ниво. Той настоява за 3-годишен период на изчакване, преди новопристигнали лица да получат пълна социална помощ.

По време на интервюто Щокер нееднократно критикува Австрийската партия на свободата, обвинявайки я, че разпространява лъжи и подбужда обществено недоволство, определяйки поведението й като почти „токсично", а приближаването й до Русия – като „близост до автократичен, по същество диктаторски режим".