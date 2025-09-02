Путин: Русия никога не се е противопоставяла на присъединяването на Украйна към ЕС

Владимир Путин заяви днес, че Русия никога не се е противопоставяла на потенциалното членство на Украйна в Европейския съюз и отхвърли твърденията някога да е планирала да атакува Европа, предадоха Ройтерс и БТА.

Путин каза на словашкия премиер Роберт Фицо по време на двустранна среща в Китай, че западните държави и НАТО се опитват да интегрират цялото постсъветско пространство и че Русия няма други цели, освен защитата на собствените си интереси.

Руският президент посочи, че сигурността на Русия не трябва да бъде застрашена от едно евентуално мирно споразумение с Украйна, която иска да получи гаранции за сигурност, за да възпрепятства Москва да я нападне отново, отбелязва Франс прес.

"Украйна сама трябва да реши как да гарантира своята сигурност", каза Путин по време на срещата си със словашкия премиер и добави: "Нейната сигурност обаче [...] не може да бъде гарантирана за сметка на сигурността на други страни, включително на Русия".