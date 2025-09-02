Разкриха близо 23 милиона евро злоупотреби с агросубсидии от ЕС в Гърция



Общо 22,7 милиона евро под формата на незаконно изплатени субсидии са получили повече от 1000 данъкоплатци от Гърция, заяви министърът на гражданската защита на Гърция Михалис Хрисохоидис, позовавайки се на данни от разследване за измами със селскостопански субсидии от ЕС, съобщиха електронното издание на в. „Катимерини" и БТА.

„Злоупотребата с ценни публични ресурси, независимо дали национални или европейски, не може да бъде толерирана. Тези ресурси са предназначени за подкрепа на селскостопанския сектор в Гърция, а не за незаконно и неоснователно обогатяване на определени лица", каза Хрисохоидис, след като обяви данните.

Скандалът със злоупотреба с европейски средства се разрази, след като Европейската прокуратура започна наказателно преследване срещу 100 лица в Гърция. За разследването на Европейската прокуратура съобщи през февруари „Политико". Изданието писа, че гръцките граждани, обект на разследването, са получили декларации с невярно съдържание за плащания за пасища, които нито притежават, нито са наели, както и за селскостопански дейности, които не са извършили.

В резултат на скандала гръцкото правителство уволни председателя на гръцката агенция за изплащане на субсидии (ОПЕКЕПЕ) и няколко дни по-късно я закри, като прехвърли дейностите ѝ към Независимия орган за публичните приходи (ААДЕ), а през юни Европейската комисия наложи на Гърция глоба от почти 400 млн. евро заради лошо управление и недостатъчен контрол на субсидиите в рамките на Общата селскостопанска политика.