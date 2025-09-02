Заподозреният за убийството на Андрий Парубий се призна за виновен

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Преди началото на съдебното изслушване в Галицкия районен съд в Лвов заподозряният за убийството на депутата и бивш председател на Върховната рада на Украйна Андрий Парубий се призна за виновен, разговаряйки с журналисти. Самопризнанията бяха излъчени от украинската обществена телевизия, предаде Укринформ и БТА.

На видеозапис, разпространен в социалните мрежи, заподозряният казва, че иска бърз процес, за да може да бъде разменен и предаден на Русия, където се надява да открие тялото на убития си син.

"Това е отмъщение срещу украинските власти [...] Да, признавам, аз го убих, и искам да помоля да бъда разменен за пленници, за да мога да отида и да открия тялото на сина си [...] Парубий случайно се оказа там. Ако беше Петя (очевидно има предвид Петро Порошенко - бел. Укринформ), щеше да бъде Петя", каза заподозреният.

Както съобщи по-рано Укринформ Андрий Парубий беше застрелян посред бял ден в Лвов на 30 август.

Заподозреният бе арестуван още през следващата нощ на 31 август в Хмелницка област. Вчера областният прокурор на Лвов Микола Мерет повдигна обвинения за убийство на задържания 52-годишен жител на Лвов.

Според украинските спецслужби, националната полиция и канцеларията на главния прокурор зад убийството може да стоят руските тайни служби.

В Лвов в гръкокатолическата катедрала "Св. Георги" днес се състои погребалната церемония за Андрий Парубий, излъчвана на живо по обществената телевизия, предаде Укринформ.

На церемонията присъстваха членове на семейството и близки приятели на покойния политик, включително председателят на Върховната рада Руслан Стефанчук, първият му заместник Олександър Корниенко, бившият украински президент Петро Порошенко, бившите премиери Володимир Гройсман и Арсений Яценюк, както и бившият председател на Върховната рада Олександър Турчинов.

След опелото ковчегът с убития политик ще бъде изложен за поклонение на Пазарния площад близо до кметството на Лвов, посочва Укринформ.