Загиналите при земетресението в Афганистан вече са над 1400

Повече от 1400 са вече загиналите при земетресението, разтърсило Източен Афганистан в неделя вечерта, заяви днес Забиула Муджахид, говорителят на правителството на талибаните, цитиран от Асошиейтед прес и БТА.

Трусът с магнитуд 6 предизвика масови разрушения в няколко провинции, като разруши цели села и затисна хиляди хора под развалините на домовете им. Според служител на ООН спасителните екипи "са в надпревара с времето", за да намерят оцелели в засегнатите планински райони.

Това е третото голямо земетресение в Афганистан, откакто талибаните се върнаха на власт през 2021 г., и поредното бедствие, сполетяло страната, която се бори с драстични съкращения на международната финансова помощ, слаба икономика и милиони насилствено депортирани бежанци от Иран и Пакистан, отбелязва АП. Правителството на талибаните, което е признато само от Русия, призова за помощ правителства и хуманитарни организации, но финансовите средства за помощ са оскъдни поради множеството кризи в света сега и намаления бюджет за помощ на държавите донори.

Налице е и противопоставяне срещу рестриктивните политики на талибанското правителство, които забраняват на жени и момичета да работят в неправителствени организации, посочва АП.

Повече от 420 здравни заведения са затворени или преустановиха дейността си заради драстичното съкращаване на финансирането, като 80 от тях се намират в източната част на страната, където е и епицентърът на труса, заяви Кейт Кери, заместник-ръководител на Координационната служба на ООН за хуманитарни дейности в Афганистан. Претоварените институции, по-малкият персонал и недостатъчната наличност на медикаменти отслабват допълнително възможностите за справяне с кризата, добави Кери.