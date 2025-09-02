Зеленски ще обсъди гаранциите за сигурност на Украйна на среща с европейски лидери в Париж

Украинският президент Володимир Зеленски ще се срещне в четвъртък с европейски лидери в Париж, за да обсъди с тях гаранции за сигурност, които да предотвратят руските атаки срещу Украйна, ако бъде постигнато мирно споразумение с Москва, предаде Франс прес, позовавайки се на изявление на канцеларията му.

Украинският лидер ще се срещне с председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, генералния секретар на НАТО Марк Рюте, германския канцлер Фридрих Мерц и британския премиер Киър Стармър за "интензивни дискусии относно гаранциите за сигурност на Украйна ... по-точно относно гаранциите за сигурност на Европа по източната ѝ граница", написа в социалните мрежи Михайло Подоляк, съветник на началника на канцеларията на Зеленски.

Въпросът за подкрепените от Запада гаранции за сигурност на Украйна е водещ в дипломатическите усилия за прекратяване на войната през последните седмици, пише БТА.

Френският президент Еманюел Макрон и британският премиер Киър Стармър, които ще съпредседателстват срещата, оглавяват т. нар. "Коалиция на желаещите", която се стреми да излезе със солидни предложения за това как да бъде защитена Украйна от бъдеща руска атака, в случай че бъде сключено мирно споразумение между Киев и Москва. Коалицията е съставена предимно от страни от Европейския съюз, но включва също Турция, Канада и Австралия.

Усилията обаче са в застой през последните месеци, тъй като правителствата заявиха, че всяка европейска военна роля във или около Украйна ще се нуждае от гаранции за сигурност от САЩ като предпазен механизъм, но имаше много малко признаци, че администрацията на американския президент Доналд Тръмп ще ги предостави.

Киев настоява за европейски миротворчески сили на територията на Украйна и гаранции за отбрана по модела на НАТО, ако членството на страната в алианса бъде изключено. Русия обаче неведнъж е подчертавала, че никога няма да толерира присъствието на западни войски в Украйна, отбелязва Франс прес.