Избухна скандал с предполагаеми незаконни подслушвания в Северна Македония

Премиерът на Република Северна Македония Християн Мицкоски коментира днес предполагаемо незаконно подслушване, извършвано от Агенцията за национална сигурност на страната (АНС), като заяви, че то не е атака срещу него лично или срещу журналистите, а срещу основите на държавата, демокрацията и правото на свобода, предаде МИА, цитирана от БТА.

Думите на Мицкоски идват, след като вчера настоящият директор на АНС Боян Христовски и премиерът на Северна Македония съобщиха, че до прокуратурата са подадени три доклада за предполагаеми незаконни и неетични действия, свързани с подслушване на Мицкоски по времето, когато е бил опозиционен лидер, и други лица, от страна на бившия директор на агенцията и група служители.

Двамата отказаха да изнесат подробности, тъй като документите са класифицирани, но изразиха увереност, че случаят ще получи правно решение и виновните ще бъдат наказани. Основната прокуратура за борба с организираната престъпност и корупцията съобщи, че е започнала предварително разследване, което на този етап е напълно секретно.

„Страната ни е изправена пред нов скандал – незаконно подслушване и масирани злоупотреби със системата през последните години. Това не е атака само срещу мен, а срещу демокрацията и свободата. Няма да има селективно правосъдие – ще има отговорност и законово решение. Времето на недосегаемите свърши“, каза премиерът, цитиран от МИА.

Скандалът с подслушванията предизвика остра реакция от бившия директор на АНС Виктор Димовски, който чрез публикация във Фейсбук отрече твърденията, че по време на неговия мандат е имало незаконно наблюдение върху тогавашния лидер на опозицията Християн Мицкоски, бизнесмени и журналисти.

„В периода 2019–2022 г., когато ръководех АНС, Мицкоски не е бил обект на специален оперативен интерес. Срещу него не са прилагани оперативно-технически мерки“, заяви Димовски, цитиран от МИА.

Той обаче призна, че агенцията е извършвала проверки за достъп до класифицирана информация на тогавашен и настоящ депутат, заради което е било повдигнато обвинение. Димовски призова сегашното ръководство на АНС да разсекрети документите, за да стане ясно „кой е предложил, одобрил и извършил предполагаемото подслушване“. Той настоя този път да няма оправдания със „строго секретна информация“, тъй като вече в медиите изтичат конкретни имена на обекти и служители.