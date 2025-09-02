ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Ким Чен Ун е придружаван от дъщеря си в Китай

Ким Чен Ун. СНИМКА: Официален сайт на КНДР.

Севернокорейският лидер Ким Чен Ун е придружаван от дъщеря си Джу Е по време на посещението си в Китай, обяви южнокорейската национална новинарска агенция Йонхап, позовавайки се на данни на разузнаването.

Националната разузнавателна служба на Южна Корея е установила това броени часове след като Ким пристигна в китайската столица Пекин в брониран влак, за да присъства на утрешния военен парад по случай 80-ата годишнина от края на Втората световна война.

Ройтерс отбелязва, че Ким е водил дъщеря си и на други значими военни и обществени прояви, подхранвайки прогнозите, че именно тя ще го наследи на лидерската позиция.

Междувременно севернокорейската държавна информационна агенция КЦТА официално потвърди, че държавният ръководител е пристигнал в Пекин и се е срещнал с китайския външен министър Ван И. Агенцията се позова на Министерството на външните работи на КНДР.

Ким благодари на китайския президент Си Цзинпин за гостоприемството, отбелязва КЦТА, цитирана от БТА.

Лидерът на КНДР ще присъства на утрешния парад редом до президентите на Китай - Си, и на Русия - Владимир Путин, като по този начин трите държави ще демонстрират единството си срещу САЩ, посочва Асошиейтед прес.

