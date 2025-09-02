ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Четирима убити и един ранен при руски удари срещу Украйна тази нощ

976
Две жени са били убити при руски обстрел в град Купянск СНИМКА: Пиксабей

Четирима души бяха убити при руски удари по Украйна.

Двама човека са загинали, а един е бил ранен, при руски нападения в Украйна тази нощ, предаде ДПА, позовавайки се на областните власти. 

Шестдесет и две годишен мъж е загинал в Полохи в Запорожка област, Южна Украйна, съобщи председателят на Запорожката областна военна администрация Иван Федоров. Друг човек е загинал в Бела Церква, южно от столицата Киев, съобщи управителят на Киевска област Микола Калашник. 

Междувременно 14-годишно момиче е било ранено в град Суми, съобщи кметът на града Артьом Кобзар. 

Две жени са били убити при руски обстрел в град Купянск, в североизточната Харковска област, предаде Укринформ, като се позова на Националната полиция.

През тази нощ руските сили са използвали 150 безпилотни летателни апарата, сред които и дронове примамки, 120 от които са били свалени, според Военновъздушните сили на Украйна, отбелязва ДПА, цитирана от БТА. 

По-рано днес Министерството на отбраната на Русия обяви, че руските въоръжени сили са превзели село Фьодоровка в Покровски район на Донецка област.

Агенция Ройтерс прави уговорката, че не може да потвърди тази информация по независим път. 

 

