Ватманът на катастрофиралия трамвай бил с 20 г. ст...

Путин: Русия да атакува страна от ЕС? Пълна глупост !

Владимир Путин СНИМКА: Ройтерс

Руският президент Владимир Путин определи като пълна глупост обвиненията, че Русия обмисля да атакува в бъдеще страна от Европейския съюз (ЕС). „Това е пълна глупост", заяви Путин в началото на срещата в Пекин и увери, че подобни упреци са или провокация, или отражение на политическа некомпетентност.

На срещата присъстваше и словашкият президент Роберт Фицо. Той е единственият лидер от страните от ЕС, който присъства на срещата в китайската столица. 

Роберт Фицо и Владимир Путин СНИМКА: Ройтерс
Фицо помоли Путин да предаде посланието му на европейските лидери преди срещата, която ще проведе в петък с украинския лидер Володимир Зеленски.

„Мога ли да предам посланието ви на колегите ми в Европейския съюз?", попита словашкият лидер руския президент по време на срещата в Пекин. Тя е в рамките на честванията на 80-годишнината от края на Втората световна война.

Тези изявления бяха направени два дни след като самолетът, с който пътуваше председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен в България, трябваше да кацне без да използва електронните системи, защото те бяха неутрализирани и трябваше да се прибегне до хартиени карти поради предполагаема намеса, която, според информация на Financial Times и потвърдена от испанската медия 20minutos, е дошла от службите на Кремъл. Българските власти предупредиха за този риск и решиха да прибегнат до традиционни методи при кацането.

Владимир Путин СНИМКА: Ройтерс
