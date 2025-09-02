Путин: Русия да атакува страна от ЕС? Пълна глупост !

Руският президент Владимир Путин определи като пълна глупост обвиненията, че Русия обмисля да атакува в бъдеще страна от Европейския съюз (ЕС). „Това е пълна глупост", заяви Путин в началото на срещата в Пекин и увери, че подобни упреци са или провокация, или отражение на политическа некомпетентност.

На срещата присъстваше и словашкият президент Роберт Фицо. Той е единственият лидер от страните от ЕС, който присъства на срещата в китайската столица. Роберт Фицо и Владимир Путин СНИМКА: Ройтерс

Фицо помоли Путин да предаде посланието му на европейските лидери преди срещата, която ще проведе в петък с украинския лидер Володимир Зеленски.

„Мога ли да предам посланието ви на колегите ми в Европейския съюз?", попита словашкият лидер руския президент по време на срещата в Пекин. Тя е в рамките на честванията на 80-годишнината от края на Втората световна война.

Тези изявления бяха направени два дни след като самолетът, с който пътуваше председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен в България, трябваше да кацне без да използва електронните системи, защото те бяха неутрализирани и трябваше да се прибегне до хартиени карти поради предполагаема намеса, която, според информация на Financial Times и потвърдена от испанската медия 20minutos, е дошла от службите на Кремъл. Българските власти предупредиха за този риск и решиха да прибегнат до традиционни методи при кацането.